Grootste Feyenoord-spandoek ooit in de maak voor kampioenswedstrijd

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Feyenoord en Go Ahead Eagles zal het grootste spandoek ooit worden ontrold in De Kuip, zo schrijft de website 1908.nl. Het nieuwe spandoek is uiteraard ter ere van het mogelijke kampioenschap van de Rotterdammers.

Spandoekenmaker Douwe Hogenhuis van supportersvereniging FSV De Feijenoorder kondigt het doek aan. "Wij hebben wel eens vaker een groot spandoek gemaakt, toen in de bekerwedstrijd tegen die club uit de hoofdstad. Die was heel groot en deze wordt nog groter", vertelt hij aan ESPN. "Dit wordt ons grootste spandoek in ieder geval."

Het spandoek was al weken in de maak; de mogelijke kampioenswedstrijd van zondag was een race tegen de klok. "We hebben dit in vier weken neergezet met een fantastische groep vrijwilligers. Dat zijn vier tropenweken geweest voor ons. Het zijn nu de laatste loodjes. We gaan het halen op ons tandvlees, zoals ze dat zeggen."

