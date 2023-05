Guardiola heeft alle vertrouwen in spectaculaire terugkeer: 'Ze gaan alles proberen'

Manchester City-trainer Josep Guardiola is ervan overtuigd dat FC Barcelona en Lionel Messi de komende maanden alles op alles zullen zetten om een terugkeer van de Argentijnse superster mogelijk te maken. Messi is momenteel nog speler van Paris Saint-Germain, maar is in het bezit van een aflopend contract en het is vrijwel zeker dat hij bezig is aan zijn laatste weken in Parijs. FC Barcelona droomt van een nieuwe samenwerking met de wereldkampioen en Guardiola heeft er wel een goed gevoel over.

Messi is de laatste weken onderwerp van gesprek. Nadat hij Argentinië tijdens het afgelopen WK in Qatar naar de wereldbeker had geschoten, leek het een kwestie van tijd voordat hij zijn krabbel zou zetten onder een nieuw contract bij PSG. Maar zijn handtekening bleef uit. In de tussentijd werd de Franse grootmacht voor het tweede opeenvolgende seizoen voortijdig uit de Champions League geknikkerd en werden de fluitconcerten richting Messi steeds luider. De Argentijn was onlangs opnieuw het mikpunt van kritiek nadat hij tegen de wens van PSG in op het vliegtuig richting Saoedi-Arabië stapte.

Het huwelijk tussen PSG en Messi is niet geworden waar vooral de Fransen op hadden gehoopt. Het einde is nu in zicht. Het aanstaande vertrek van Messi bij PSG is weliswaar nog niet officieel, maar in de wandelgangen wordt er al hevig gespeculeerd over zijn volgende werkgever. Al Hilal wil Messi dolgraag naar Saoedi-Arabië halen, terwijl FC Barcelona de Argentijn terug naar Spanje hoopt te halen. Guardiola verwacht dat Barça en Messi alles op alles gaan zetten om een terugkeer mogelijk te maken. “Ik weet zeker dat Messi alles gaat proberen om terug te keren bij Barcelona”, vertelt de oefenmeester in gesprek met ESPN.

Guardiola en Messi kennen elkaar uiteraard van hun gezamenlijke periode in Barcelona. Met ‘Pep’ als hoofdtrainer en Messi als sterspeler veroverde FC Barcelona onder meer tweemaal de Champions League. “Hij is de beste speler aller tijden. In de laatste decennia was Barcelona booming en dat was zonder hem niet mogelijk geweest. En dan heb ik het niet alleen over cijfers, maar ook over de schoonheid, esthetiek, effectiviteit, noem maar op.” Messi verruilde FC Barcelona in de zomer van 2021 noodgedwongen voor PSG. Volgens Guardiola had niemand gedacht dat het op zo’n manier zou eindigen en verdient de voetballer een waardig afscheid.

Mocht FC Barcelona erin slagen Messi deze zomer terug te halen en de Argentijn zet in Spanje uiteindelijk een streep onder zijn spelersloopbaan, dan wil Guardiola zijn afscheid voor geen goud missen. “Ik ben lid van Barcelona. Ik heb twee stoelen in het Spotify Camp Nou en ik hoop dat de dag komt dat ik kan applaudisseren voor Leo. En ik weet dat Joan (Laporta, red.) en Leo het gaan proberen en dat hij en zijn familie de liefde zullen ontvangen die wij als Barça-fans hebben voor alle dankbaarheid en respect die hij heeft getoond aan de club.”