Hans Kraay junior: 'Ik weet niet of dit heel opportunistisch klinkt, maar ik ben er bijna van overtuigd'

Hans Kraay junior is in korte tijd overtuigd geraakt van het talent van Jorrel Hato. De zeventienjarige verdediger van Ajax maakt een komeetachtige ontwikkeling door en houdt op dit moment zelfs miljoenenaankopen Owen Wijndal en Calvin Bassey op de bank.

Hato verscheen zaterdagavond opnieuw aan de aftrap bij Ajax. In de eerste helft speelde hij als linksback, na rust als centrale verdediger. "Ik weet niet of dit heel opportunistisch klinkt, maar ik ben er bijna overtuigd dat hij en in balbezit en in balverlies een heel, heel, heel goede speler is", aldus de verslaggever zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie.

Hato is van origine geen linksback, maar krijgt op die positie desalniettemin de voorkeur boven Wijndal. "Als je zo veel geld uitgeeft aan een speler die niet aan de bak komt, terwijl hij wel gewend is aan de Nederlandse competitie en in het Nederlands elftal speelt, dan is dat pijnlijk", stelt Frank Arnesen, die vindt dat de tiener het 'fantastisch' doet.

Heeft Ajax met de wetenschap dat Hato eraan kwam afgelopen zomer een fout gemaakt door Wijndal te halen? "Je weet nooit hoe een speler in een stadion met 50.000 mensen reageert. Het probleem van een verdediger is dat het maken van een fout een doelpunt kost. Daarom is het moeilijk om van een zeventienjarige jongen te zeggen: hij wordt de eerste keuze", besluit Arnesen.