Harde kern Heerenveen reist het land door om zout in wonden Groningen en Cambuur te strooien

De degradatie van FC Groningen en SC Cambuur zorgt voor leedvermaak in Heerenveen. De harde kern van de Friese club heeft in aanloop naar de laatste speelronde van de Eredivisie de draak gestoken met de aartsrivalen.

Zowel Cambuur als Groningen degradeerde in de 31ste speelronde uit de Eredivisie. Heerenveen is daardoor de enige club van de twee meest noordelijke provincies die komend seizoen uitkomt op het hoogste niveau. Nieuw Noord, de fanatieke supportersvereniging van Heerenveen, heeft met een ludieke actie extra zout in de wonden van de degradanten gestrooid.

Langs de snelweg van Groningen en Leeuwarden richting Heerenveen zijn plaatsnaamborden met 'Eredivisie' geplaatst. Aan de andere kant van de weg zijn dezelfde borden terug te vinden, maar dan met een rode streep erdoor. De borden duiden aan waar de Eredivisie 'begint' en 'eindigt'.

(2/2) alle clubs even wennen zal zijn. "Mocht je onverhoopt verkeerd rijden hebben wij ervoor gezorgd dat het duidelijk is waar je nog wel Eredivisie voetbal kunt beleven." Laat een woordvoerder van de provincie Fryslรขn weten.



— Nieuw Noord (@nieuwnoord) May 28, 2023

Ook heeft Nieuw Noord bij stadions van diverse clubs uit de Keuken Kampioen Divisie speciale borden opgehangen. Cambuur en Groningen worden met deze borden welkom geheten op het tweede niveau. Clubslogans 'Samen naar de Grote Markt' en 'Cambuur Komt Eraan' zijn veranderd naar 'Samen naar de Keuken Kampioen Divisie' en 'Cambuur Is Weer Terug'.