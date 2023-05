Hazard denkt aan beëindigen carrière: dit is wanneer hij zou willen stoppen

Eden Hazard denkt al aan het eind van zijn carrière, zo schrijft Relevo. De 32-jarige aanvaller van Real Madrid heeft een contract tot medio 2024 en zou daarna willen afzwaaien.

Hazard kwam in 2019 voor 115 miljoen euro over van Chelsea en is daarmee de recordaankoop van Real Madrid. Hij worstelde aanvankelijk met blessureleed en staat in de laatste twee seizoenen achter Vinícius Júnior in de rangorde. Onder Carlo Ancelotti kwam Hazard dit seizoen slechts 331 minuten in actie in officiële wedstrijden.

Met een jaarloon van veertien miljoen euro is Hazard de bestbetaalde speler in het Santiago Bernabéu. Volgens Relevo wil Real Madrid proberen om hem te verhuren of te verkopen, omdat zijn salaris zwaar op de begroting drukt. Hazard zou dat niet zien zitten: hij sluit zijn carrière liever af als speler van Real Madrid in 2024.

Na de overwinning op Osasuna in de finale van de Copa del Rey, een wedstrijd waarin Hazard op de bank bleef zitten, vertelde de Belg dat hij zijn contract wil uitdienen. "Dit is een moeilijk seizoen voor me, maar zulke dingen gebeuren in een sterke ploeg als deze. Ik wil meer spelen en ik weet dat het niet gemakkelijk zal zijn. Ik moet hard werken."