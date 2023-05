Heitinga opgelet: Everton-goalie baart op twee manieren opzien tijdens gestopte penalty

Everton-goalie Jordan Pickford baarde maandagavond in korte tijd tweemaal het opzien tijdens de degradatiekraker tegen Leicester City. De situatie ontstond in de blessuretijd van de eerste helft toen de doelman van het Engelse nationale elftal de penalty van James Maddison wist te keren.

Op dat moment was de stand 2-1 voor Leicester, dat dus vlak voor rust dé gelegenheid kreeg om de marge te vergroten. Maddison schoot zijn penalty echter kiezelhard door het midden waardoor Pickford redding kon brengen. Achteraf kwamen er beelden naar buiten van de bidon van de doelman, waarop allerlei informatie stond beschreven over de mogelijke penaltynemers.

Heitinga opgelet

Zo viel er te lezen dat de kans zestig procent was dat Maddison zijn penalty recht door het midden ging schieten. En ja hoor, de Leicester-middenvelder koos geen hoek terwijl Pickford bleef staan. In Nederland gingen de gedachtes uit naar Ajax-trainer John Heitinga, die aangaf dat hij zijn ploeg niet had voorbereid op een mogelijk penaltyscenario in de bekerfinale tegen PSV. Dat kwam zijn ploeg mogelijk duur te staan.

De gestopte penalty kan wel eens cruciaal zijn in de degradatiestrijd in de Premier League. Everton ging met 2-1 de rust in, en kon in de tweede helft zichzelf terug knokken naar een gelijkspel. Hierdoor loopt Leicester niet uit en blijft het gevecht om handhaving bloedstollend spannend.

Tweede opvallende moment

De informatie op de bidon van Pickford was niet het enige opvallende moment. Direct nadat de goalie de penalty van Maddison had gekeerd, floot scheidsrechter Michael Oliver voor de rust. Pickford draaide zich om naar het Leicester-publiek en begon uitbundig te juichen, en dat terwijl zijn ploeg nog altijd tegen een achterstand aankeek.