'Hij is de beste speler van Ajax dit seizoen, ik zou hem niet laten gaan'

Edson Álvarez is de beste speler van Ajax dit seizoen. Dat is althans de conclusie van FCUpdate-hoofdredacteur Dominic Mostert in de nieuwste FCUpdate Podcast. De Mexicaan ligt onder vuur door zijn losbandige manier van spelen die hem veel kaarten en kritiek oplevert, maar ondanks dat is hij de sterkhouder in de Amsterdamse defensie. In de podcast laat Dominic zijn mening horen en gaat host Stan Timmerman met hem in gesprek over de rol van Álvarez bij Ajax, de rare actie tegenover Sam Beukema afgelopen weekend en de communicatie tussen de Mexicaan en scheidsrechter Danny Makkelie.

"ESPN heeft de beelden openbaar gemaakt van die situatie, die beelden verbaasden mij. Makkelie stond daarna nog in contact met de VAR die hem inlichtte over de actie. Ik vond het een hele rare actie. Volgens de spelregels is dit geen rood, maar in mijn ideale wereld is dit een rode kaart. Dit hoort niet thuis op de voetbalvelden", aldus Dominic.

Ondanks de kritiek die Álvarez krijgt is hij volgens de mannen wel de Ajacied die de grootste ontwikkeling heeft doorgemaakt dit seizoen. "Ik denk dat Álvarez een van de weinige Ajacieden is die kan zeggen dat hij een goed seizoen draait en een goede ontwikkeling maakt."

Beluister hieronder het hele gesprek over Ajax, het transferbeleid en een aanstaande transfer van Edson Álvarez.