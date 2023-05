Hoe groot is de kans dat Go Ahead het kampioensfeest van Feyenoord uitstelt?

Feyenoord kan zich zondag verzekeren van de zestiende landstitel in de clubhistorie. Daarvoor moet in De Kuip wel afgerekend worden met Go Ahead Eagles, dat eerder dit seizoen nog dicht bij een stunt was tegen de huidige koploper in de Eredivisie. Samen met Jacks.nl kijkt FCUpdate vooruit op de kampioenswedstrijd van de Rotterdammers.

In september troffen beide ploegen elkaar in Deventer. Binnen een kwartier keek Feyenoord in de Koekstad al tegen een 2-0 achterstand aan. Daarna rechtte de ploeg van Arne Slot alsnog de rug en liep Feyenoord uit naar een 2-4 voorsprong. Vooral de vierde Rotterdamse treffer van Sebastian Szymanski mocht er zijn. Denk jij dat de Poolse huurling ook in De Kuip trefzeker is tegen de Eagles? Jack's keert je 3.25 keer je inzet uit als het hem lukt!

In het thuisduel in september kwam Go Ahead na de goal van Szymanski nog wel terug tot 3-4, toen Oliver Edvardsen diep in blessuretijd nog trefzeker was. Alleen PSV en zowel SS Lazio als AS Roma deden het in aanvallend opzicht beter tegen Feyenoord. Die drie clubs scoorden namelijk vier keer tegen de defensie van Slot, al had Roma daar wel een verlenging voor nodig. Schiet Go Ahead in De Kuip opnieuw met scherp? Inzetten op méér dan 1.5 doelpunt van de Deventenaren levert je bij Jack's liefst 5,75 keer je inzet op!

Ondanks de op het oog benauwde zege van eerder dit seizoen in Deventer is Feyenoord zondag wel degelijk de grote favoriet, zo blijkt ook uit de odds van Jack's. Een zege van de Rotterdammers wordt beloond met een quote van 1.17. Een gelijkspel kan al een stuk lucratiever zijn, getuige de odd van 8.00. Een zege voor Go Ahead, die het volksfeest in Rotterdam in ieder geval een week uit zou stellen, wordt door Jack's zelfs beloond met een quote van liefst 16.00!