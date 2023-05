'Hoe kan het dat hij de grote man is bij Ajax, waar miljoenen op het veld staan?'

Ajax won zondag moeizaam met 3-1 van FC Utrecht. Jorrel Hato, de zeventienjarige linksback van de Amsterdammers, was opnieuw heel belangrijk. Verbazingwekkend, als je het FCUpdate-redacteur Frank Hoekman vraagt. Samen met host Stan Timmerman gaat hij in de FCUpdate Podcast in op de rol van de jongeling in dit Ajax.

Vanaf minuut 09:30 hebben Stan en Frank het over de linsback van Ajax, maar ook over de wedstrijd tegen Utrecht in het algemeen en de strijd om plek twee, drie en vier.