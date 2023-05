'Hooligans maken de dienst uit bij FC Groningen, club geterroriseerd en medewerkers geïntimideerd'

Een groep hooligans van FC Groningen kan zo goed als vrijelijk zijn gang gaan in stadion Euroborg. Het Dagblad van het Noorden schrijft woensdag hoe medewerkers van de club en beveiligers in het stadion geïntimideerd worden door een deel van de harde kern, waardoor niet ingegrepen wordt als zij zich (dreigen te) misdragen.



De lokale krant geeft een triest voorbeeld van wat een beveiliger te horen kreeg van een hooligan die bij de entree van het stadion werd betrapt met vuurwerk. "Jij houdt je mond, want ik weet waar je woont en waar je kinderen naar school gaan", zou hem zijn toegebeten. Het gevolg: de man mag mét het vuurwerk nog in bezit de tribunes op. Daar blijft het overigens niet bij. "Soms zou het nog verder gaan en wordt personeel gevraagd om spullen mee naar binnen te nemen voor hooligans. Sommigen durven niet te weigeren", aldus de krant.

Artikel gaat verder onder video

Koen Schuiling, de burgemeester van Groningen herkent de signalen en spreekt zijn zorgen in hetzelfde artikel uit. "Zeer ernstig", aldus Schuiling. "De misdragingen in het stadion hebben onderhand een ondermijnend karakter", signaleert hij. De gemeente twijfelt mede daarom of het wel een vergunning moet afgeven voor de laatste wedstrijd die de club voorlopig in de Eredivisie speelt. Op de laatste speelronde komt Sparta Rotterdam op bezoek in Groningen.

Directie

Door toedoen van de harde kern liep het dit seizoen bij meerdere thuiswedstrijden uit de hand. Het duel met Ajax van afgelopen zondag mocht slechts negen minuten duren doordat herhaaldelijk vuurwerk het veld op werd gegooid. De relschoppers voeren hun acties bewust uit om de directie van de club onder druk te zetten, zo weet de krant. Zij houden directeur Wouter Gudde en zijn collega's verantwoordelijk voor de degradatie en eisen dan ook dat de directie opstapt.

Gudde

Directeur Gudde lijkt echter niet onder de indruk. Een getuige vertelt over een voorval van enkele maanden geleden. Een leider van de groep hooligans die na een nederlaag een gesprek met de directie eiste zou de 38-jarige directeur bij de arm gegrepen hebben en hebben gevraagd wat hij van plan was aan de problemen te gaan doen. "Het kwam heel intimiderend over’’, aldus een getuige. Maar Gudde liet zich niet kennen en pakte B. bij de arm en beet hem toe: ‘dat gaan we jou niet aan de neus hangen’, of woorden van die strekking."

In de FCUpdate Podcast van afgelopen maandag werden de supportersproblemen in Groningen ook uitgebreid besproken. De podcast beluister je op Spotify of rechtstreeks onderaan dit artikel.