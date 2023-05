'Ibrahim Sangaré bereikt principeakkoord met Paris Saint-Germain over zomertransfer'

Volgens het Franse Sports Zone heeft Ibrahim Sangaré een principeakkoord bereikt met Paris Saint-Germain over een zomertransfer. De verdedigende middenvelder van PSV mag aan het einde van het seizoen vertrekken als er een acceptabel bod wordt gedaan.

Dat bracht het Franse medium maandagavond naar buiten. Luís Campos, directeur van PSG, schijnt al langere tijd gecharmeerd te zijn in de Ivoriaan. Vorige transferzomer wilde hij Sangaré al naar Parijs halen, maar daar was uiteindelijk geen geld meer voor omdat de club Vitinha van FC Porto had gekocht.

Artikel gaat verder onder video

Sports Zone benadrukt dat een definitieve overstap van Sangaré naar PSG nog allesbehalve zeker is. De middenvelder heeft een principeakkoord, maar het laatste woord is aan de Eindhovense club. Er wordt gesuggereerd dat PSV het bod op Sangaré pas accepteert als de Parijzenaren de terugkoopclausule van Xavi Simons laat vallen.

Naar verwachting is de balveroveraar dus bezig aan zijn laatste maanden bij de nummer twee van de Eredivisie. Vorige transferzomer kende de Ivoriaan ook al veel belangstelling, maar toen kon PSV er op het laatste moment in slagen om zijn contract open te breken. Dit seizoen is Sangaré van grote waarde voor de ploeg van Ruud van Nisterlooij. De middenvelder speelde al 43 officiële wedstrijden en was daarin vaak een van de steunpilaren.