Stewart moet aan de bak: 'Benfica aast op basisspeler PSV met nog één jaar contract'

Na het behaalde kampioenschap kan de blik bij PSV alvast vooruit op komend seizoen. Voor technisch directeur Earnest Stewart is er flink wat werk aan de winkel, ook omdat er nog enkele kortlopende contracten zijn bij de Eindhovenaren. Daarnaast is er een kaper op de kust voor de multifunctionele Mauro Júnior, die de afgelopen maanden regelmatig bassispeler was in het elftal van trainer Peter Bosz.

De grootste puzzel is de linksbackpositie. Donderdag werd bekend dat PSV de optie tot koop in het huurcontract van Sergiño Dest vooralsnog niet wordt gelicht. Mogelijk is de Amerikaan begin 2025 wel een optie voor de Eindhovenaren. De vraag is echter of PSV op die plek gaat investeren of juist door wil met Mauro Júnior en de aan Heracles verhuurde Fredrik Oppegard.

Toch staat de technisch directeur van PSV nog veel meer te wachten. “Er zijn voor Stewart nog tal van andere zaken op te lossen”, schrijft Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad, “want heel veel contracten bij PSV lopen nog maar kort en de club kan het zich niet permitteren dat Jordan Teze en Olivier Boscagli transfervrij weg zouden gaan.”

Ook Mauro Júnior beschikt na komend seizoen over een aflopend contract bij PSV, maar zou volgens de clubwatcher 'zonder twijfel' in aanmerking komen voor verlenging. Al zijn er kapers op de kust, want de Braziliaan zou zijn carrière kunen vervolgen in Portugal. “Twee jaar geleden trok het Benfica van Roger Schmidt nog aan hem en de Portugezen zijn hem blijven volgen.”

PSV is glansrijk kampioen geworden van de Eredivisie. Maar hoe groot is de kans dat de club volgend seizoen nog een vergelijkbare selectie heeft, na dit succes?