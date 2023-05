Inter en Dumfries zetten reuzenstap richting finale: AC Milan komt slechte start niet te boven

Denzel Dumfries en Stefan de Vrij hebben met hun club Internazionale de finale van de Champions League binnen handbereik. Met twee razendsnelle doelpunten in de derby della Madonnia tegen AC Milan maakte een sterker Inter woensdagavond het verschil in San Siro. Volgende week in hetzelfde stadion moeten Dumfries en De Vrij met de Nerazzurri de 0-2 over streep trekken om een ticket voor de finale veilig te stellen.

De supporters waren nog maar nauwelijks bekomen van de geweldige sfeer vooraf of het stond al 0-2. Inter strafte wat laconiek verdedigen van AC Milan genadeloos af. Na acht minuten trof Edin Dzeko ongehinderd doel uit een corner en drie minuten later verdubbelde Henrich Mkhitaryan de marge. De Armeen was mee opgekomen vanuit het middenveld, kon een pass aannemen en stond daarna geheel vrij voor Mike Maignan. Tot grote vreugde van Dumfries maakte hij er 0-2 van.

AC Milan leek rijp voor de slacht, de Rossoneri probeerden daarom met overtredingen de stadsgenoot uit het spel te halen. Zo kreeg Dumfries meerdere optaters te verwerken van Theo Hernández en werd scheidsrechter Jesús Gil Manzano regelmatig vragend aangekeken door Inter of er niet eens geel moest worden getrokken. Dat deed de Spanjaard van dienst wel toen hij een penalty gaf aan Edin Dzeko, maar na het zien van de beelden trok hij de beslissing in. Zo haalde AC Milan weer opgelucht adem, want Hakan Çalhanoglu had even daarvoor kiezelhard de paal geraakt.

Meervoudig Champions League-winnaar AC Milan kon niets tegenover het gevaar van Inter stellen. Ja, het had de bal vaker, maar daar was alles mee gezegd. Pas na rust drongen de Rossoneri echt aan en werd er geroken aan de aansluitingstreffer. Brahim Diaz en invaller Junior Messias schoten naast, Sandro Tonani raakte de paal.

De 1-2 viel echter niet, net als de 0-3. Dzeko werd daar van af gehouden door keeper Mike Maignan en verder vond Inter het wel best. Daardoor maakten de goals uit de eerste tien minuten het verschil voor de blauw-zwarten en kunnen zij met een uitstekende uitgangspositie de thuiswedstrijd in gaan. Negentig minuten houden Dumfries en De Vrij zo nog van hun eerste Champions League-finale af.

Man of the match: Edin Dzeko