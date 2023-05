Milan houdt adem in: gaat talisman Rafael Leão de derby halen?

AC Milan hoopt vanavond in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League te kunnen beschikken over aanvaller Rafael Leão. De 23-jarige Portugees moest afgelopen weekend al vroeg naar de kant in het Serie A-duel met SS Lazio, zijn meespelen tegen stadgenoot Inter blijft tot op het laatst onzeker.

Slechts elf minuten duurde het thuisduel met Lazio voor Leão, die met een spierblessure aan zijn bovenbeen naar de kant ging. Vanaf de kant zag hij vervolgens hoe zijn club door treffers van Ismaël Bennacer en Theo Hernández met 2-0 won van de Romeinen, waardoor de ploeg voorlopig vijfde staat en met Inter en Lazio in een bloedstollend gevecht verkeert om een plek in de Champions League voor volgend seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Uit de statistieken van Leão blijkt waarom de Rossoneri zo gebrand zijn om hem tijdig op te lappen voor de stadsderby van woensdagavond. Tuttosport becijferde dat de club slechts één duel waarin de Portugees niet binnen de lijnen kwam heeft weten te winnen. Dat was in oktober tegen Monza. De andere zes duels zonder Leão in de basis leverden louter nederlagen en gelijke spelen op.

Laatste berichten

De Italiaanse media doen nauwgezet verslag van de verrichtingen van Leão op de wedstrijddag. Volgens de laatste berichten meldde hij zich vanochtend op trainingscomplex Milanello, waarna hij zich bij zijn teamgenoten in de het teamhotel zou hebben gevoegd. Dat zou erop wijzen dat hij in ieder geval minuten kan maken; al wordt vrijwel overal uitgesloten dat hij dat als basisspeler zal gaan doen. Een invalbeurt lijkt vooralsnog het meest waarschijnlijke scenario.