Ongekend: Leão steekt het hele veld over en schenkt Giroud alsnog de 1-0 tegen Napoli

AC Milan is in Napels op een 0-1 voorsprong gekomen door een treffer van Olivier Giroud. De Fransman kreeg de bal op een presenteerblaadje van teamgenoot Rafael Leão, die na een indrukwekkende dribbel waarbij hij het hele veld overstak het hoofd koel hield en Giroud een niet te missen kans bood.

Daarmee had Giroud, na het missen van een strafschop en even later nóg een grote kans, alsnog zijn doelpunt te pakken. Vorige week won Milan het thuisduel in San Siro ook al met 1-0. Napoli moet daardoor in de tweede helft minimaal twee keer scoren om uitschakeling in de Champions League te voorkomen.