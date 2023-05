Wát een fenomeen: Giroud kopt AC Milan in Turijn naar de Champions League

AC Milan heeft zich zondagavond op bezoek bij Juventus verzekerd van deelname aan de Champions League volgend seizoen. De onttroonde landskampioen was met 1-0 te sterk voor de gevallen grootmacht. Olivier Giroud verzorgde het enige doelpunt van de avond.

AC Milan verbaasde vorige maand vriend en vijand door Napoli uit te schakelen in de kwartfinale van de Champions League. In de halve finale wachtte een dubbele ontmoeting met stadgenoot Inter, dat over twee wedstrijden een maatje te groot bleek. Dat kwam niet als een verrassing, want AC Milan draait ondanks het succes in de Champions League een moeizaam seizoen. Het leek er zelfs even op dat de halve finalist Champions League-voetbal zou gaan mislopen.

Artikel gaat verder onder video

Maar de kampioen van vorig seizoen heeft het niet zover laten komen. Door de nederlaag van AS Roma bij Fiorentina en de overwinning van Inter op Atalanta Bergamo wist AC Milan dat het plaatsing voor de groepsfase van het miljardenbal op bezoek bij Juventus kon veiligstellen. De Oude Dame stond er lang goed voor om een plek in de top vier te bemachtigen, maar door de recente puntenmindering klinkt de Champions League-hymne volgend seizoen niet in Turijn.

Dankzij een treffer van Giroud dus wel in San Siro. De halve finale in de Champions League tussen AC Milan en Inter bewees dat de kansen in een Italiaanse topper schaars kunnen zijn en dat was zondagavond in Turijn andermaal het geval. Federico Chiesa kreeg in de eerste helft de beste kans namens Juventus, maar de bal lag aan de andere kant in het net. Giroud knikte vlak voor rust prachtig raak uit een voorzet van Davide Calabria. Het doelpunt van de Fransman was ook meteen het hoogtepunt van de avond.

AC Milan kreeg in de tweede helft via de rappe en vaardige Rafael Leão nog een goede mogelijkheid op de 0-2, maar de Portugees schoot de bal over het doel van Juventus. De thuisploeg kon daar weinig tot niks tegenover stellen. Het seizoen van de recordkampioen gaat zodoende als een nachtkaars uit. Na de uitschakeling in de halve finale van de Europa League heeft Juve nog een kleine kans om zich te plaatsen voor dat toernooi, maar dan moet het op de laatste speeldag wel een achterstand van twee punten en één punt op respectievelijk Atalanta en AS Roma zien goed te maken.