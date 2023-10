Olivier Giroud maakt zich legendarisch met fantastisch keeperswerk in minuut 104

AC Milan heeft zaterdagavond in een krankzinnige wedstrijd gewonnen van Genoa: 0-1. Daardoor is de grootmacht uit Milaan voorlopig met 21 punten uit 8 duels alleen koploper in de Serie A. Christian Pulisic maakte het enige doelpunt van de avond, maar na afloop zal het vooral gaan over .

Giroud verdedigde in de laatste zes minuten van de wedstrijd namelijk het doel van Milan. Mike Maignan, de eerste keeper van Milan, had in de negende minuut van de blessuretijd rood gekregen toen hij een doorgebroken tegenstander had neergehaald, waardoor i Rossoneri men tien man kwamen te staan. Trainer Stefano Pioli had al vijf keer gewisseld, waardoor Milan de laatste zes minuten moest volmaken met een veldspeler in het doel.

Giroud besloot de keepershandschoenen aan te trekken en dat pakte goed uit voor Milan. De Franse spits hield zijn doel schoon en was in de 104de minuut ook nog eens goud waard met goed keeperswerk. Giroud kwam heldhaftig uit nadat Genoa gevaarlijk was doorgebroken in de zestien van Milan en bezorgde de Milanezen zo drie zwaarbevochten punten.