AC Milan heeft keepersprobleem in aanloop naar topper tegen Juventus: 'Zet Giroud weer op goal'

AC Milan leeft op het gebied van keepers met wat zorgen toe naar de kraker tegen Juventus van aankomende zondag. Mike Maignan is afwezig, want hij moet een schorsing uitzitten, maar ook de tweede doelman Marco Sportiello kan niet in actie komen. Op sociale media roepen een aantal AC Milan-supporters om de terugkeer van tussen de palen.

Giroud moest vlak voordat de interlandperiode begon de keepershandschoenen aantrekken, nadat Maignan na een overtreding buiten zijn strafschopgebied een rode kaart kreeg van de scheidsrechter. AC Milan kon niet meer wisselen, waardoor Giroud als sluitpost ging fungeren. Dat deed de Frans international met verve. Met een goede actie wist hij een grote kans voor Genoa te voorkomen, waardoor de ploeg uit Milaan uiteindelijk met pijn en moeite zegevierde. Nu de eerste twee doelmannen niet inzetbaar zijn, zien AC Milan-supporters op sociale media het wel zitten als Giroud opnieuw de handschoenen aandoet,

Dat lijkt niet te gaan gebeuren, want de veertigjarige doelman Antonio Mirante zal zondag vermoedelijk onder de lat staan in de topper tegen Juventus. Het is voor de ervaren doelman een bijzondere wedstrijd, want hij maakt dan zijn basisdebuut. Voor de Milanezen is het een belangrijk duel, want de club staat op een knappe eerste plek in de Serie A. Juventus heeft vier punten minder en staat op de derde plek.