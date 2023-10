Nederlandse spits genoemd als mogelijke opvolger van Giroud

AC Milan houdt de verrichtingen van in dienst van Bologna nauwlettend in de gaten, zo melden Tuttosport. De 22-jarige spits is bij de Italiaanse club in beeld als mogelijke opvolger van .

Het zijn met name de meevoetballende kwaliteiten van Zirkzee waar Milan van onder indruk is. De Nederlandse spits heeft in iets meer dan een seizoen tijd nog maar weinig doelpunten gemaakt voor Bologna, maar is als aanspeelpunt wel van waarde voor zijn werkgever.

In Milaan is Zirkzee in beeld als mogelijke opvolger van de 37-jarige Giroud, die in de nadagen van zijn carrière zit. Het contract van de ervaren spits loopt aan het einde van het seizoen af. Dat wil niet per se zeggen dat er na dit seizoen een einde komt aan de samenwerking tussen Milan en Giroud.

De door ADO Den Haag, Feyenoord en Bayern München opgeleide Zirkzee staat sinds de zomer van 2022 onder contract bij Bologna. Namens de Italiaanse club maakte hij tot nu toe vier doelpunten in de Serie A. Twee daarvan maakte hij in het huidige seizoen.