Schweinsteiger diep onder indruk: 'Als hij dat vaker laat zien, behoort hij tot de drie beste spelers ter wereld'

Het zou Bastian Schweinsteiger niet verbazen als Rafael Leão uitgroeit tot een van de beste spelers ter wereld. De 23-jarige aanvaller van AC Milan deed dinsdagavond met een waanzinnige actie de voetbalharten sneller kloppen.

Leão pikte de bal op een meter of vijftien van het eigen strafschopgebied op, stak het halve veld over, liet meerdere spelers van Napoli zijn hielen zijn en gaf de bal vervolgens op een presenteerblaadje voor Olivier Giroud, voor wie het een koud kunstje was om de 0-1 binnen te tikken.

𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐀𝐀𝐀𝐋 MILAN! 🔥

Rafael Leão dribbelt het 𝐡𝐞𝐥𝐞 𝐯𝐞𝐥𝐝 over en legt de bal vervolgens op een presenteerblaadje voor Olivier Giroud: 0-1! 👑#ZiggoSport #UCL #NAPMIL pic.twitter.com/iXPHt5SJMS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 18, 2023

"De assist van Rafael Leão is een van de beste die ik in lange tijd heb gezien’" schrijft oud-middenvelder Schweinsteiger op Twitter. "Als Leão zijn kwaliteiten vaker laat zien, dan behoort hij tot de top-drie beste spelers ter wereld."

De manier waarop Leão de 0-1 voorbereidde, doet denken aan de solo van Ruud Gullit uit 1988 tegen Napoli. De Portugees werd na afloop van het bereiken van de halve finale van de Champions League geconfronteerd met de beelden. "Ze lijken inderdaad op elkaar", lachte Leão.