Dubbele gevoelens bij AC Milan: belangrijke overwinning, sterspeler valt uit

AC Milan heeft zaterdagmiddag uitstekende zaken gedaan in de strijd om de bovenste plaatsen in de Serie A. De ploeg van trainer Luciano Spalletti bleek in het eigen San Siro met 2-0 te sterk voor directe concurrent Lazio. Toch was er ook slecht nieuws voor de grootmacht uit Milaan.

De eerste helft begon dramatisch voor Milan, dat al na elf minuten noodgedwongen moest wisselen. Rafael Leão kon namelijk niet verder en zorgde voor verontrustende blikken in San Siro. Aanstaande woensdag staat er voor Milan namelijk een belangrijke wedstrijd op het programma. Dan spelen de manschappen van Spalletti in de halve finale van de Champions League thuis tegen aartsrivaal Internazionale.

Lazio is na de uitschakeling tegen AZ al een tijdje klaar in Europa, maar liet na om Milan uit te dagen. Na een half uur spelen was de wedstrijd al zo goed als beslist. Lazio klungelde in de opbouw en bood Ismaël Bennacer een grote kans, die de middenvelder niet onbenut liet: 1-0. Niet veel later stond het al 2-0 voor de gastheer. Na een lange rush vanaf eigen helft schoot Theo Hernández via een tegenstander raak.

In het tweede bedrijf leken beide ploegen het wel prima te vinden en kwam de 2-0 voorsprong van Milan niet meer in gevaar. De strijd om de tickets voor de Champions League blijft in de Serie A dus razend spannend. Napoli is als kampioen al zeker van deelname, maar de overige drie startbewijzen liggen nog voor het oprapen. Lazio (34-64), Juventus (33-63), Milan (34-61), Inter (33-60), Atalanta (33-58) en AS Roma (33-58) strijden mee.