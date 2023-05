Enorme belangstelling voor Milanese derby in de Champions League: San Siro had 26 keer uitverkocht kunnen worden

AC Milan en stadgenoot Internazionale staan woensdagavond tegenover elkaar in de halve finale van de Champions League. De stadsderby op het hoogste Europese podium leeft gigantisch bij de fans; Milan ontving liefst twee miljoen (!) ticketaanvragen voor de wedstrijd in San Siro.

Dat schrijft het Belgische Sporza. Een snelle rekensom leert dat Milan het stadion, dat een capaciteit van 75.000 toeschouwers heeft, ruim 26 keer had kunnen uitverkopen. Alleen aan de ticketverkoop en de inkomsten in het stadion houdt de club dan ook al 10 miljoen euro over, zo is de verwachting.

Dat is goed voor een Italiaans record dat Milan eerder dit seizoen ook al eens wist te breken. De opbrengst van de achtste finale tegen Tottenham Hotspur bedroeg namelijk ruim 9,1 miljoen euro, een bedrag dat woensdag dus geëvenaard gaat worden. Daarvan kunnen de Rossoneri overigens maar een weekje genieten; omdat Inter hogere toegangsprijzen hanteert zal die club het record volgende week tijdens de return opnieuw breken.

De belangstelling van de supporters is niet vreemd, aangezien Milan lang heeft moeten wachten op een halvefinaleplaats in het miljoenenbal. In 2007 reikte de zevenvoudig winnaar van de cup met de grote oren voor het laatst tot de laatste vier. Destijds werd de finale bereikt én gewonnen tegen Liverpool, waarmee de club zich revancheerde voor de bizarre nederlaag van twee jaar eerder. Milan leidde destijds halverwege met 3-0 in de eindstrijd, maar zag de Engelsen in de tweede helft terugkomen tot 3-3 en verloor uiteindelijk na strafschoppen.