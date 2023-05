AC Milan incasseert domper voorafgaand kraker, Inter zonder De Vrij

AC Milan en Internazionale staan woensdagavond in San Siro tegenover elkaar in de halve finale van de Champions League. Een prachtig podium voor de Derby della Madonnina, die om 21.00 uur van start gaat in Milaan. AC Milan heeft wel een domper moeten incasseren, want Rafael Leao is niet fit genoeg om te starten. Bij Internazionale verschijnt één Nederlander aan de aftrap.

De afgelopen dagen ging het in aanloop naar dit prachtige affiche in de Champions League voornamelijk over de mogelijke afwezigheid van Leao, de Portugese sterspeler van AC Milan. De aanvaller viel vorig weekend geblesseerd uit tegen Lazio en is niet fit genoeg om te starten in de stadsderby. Daardoor krijgt de Belg Alexis Saelemaekers de kans om zich vanaf de aftrap te laten zien.

Bij Internazionale is er plek voor één Nederlander in de basis. Denzel Dumfries start als rechtsback, terwijl Stefan de Vrij het bij de ploeg van Simone Inzaghi opnieuw moet doen met een plek op de reservebank. De ervaren verdediger mocht vorig weekend nog twintig minuten invallen voor de nummer vier van Italië.

AC Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Tonali; Brahim Díaz, Krunic, Saelemaekers; Giroud.



Internazionale: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Dzeko.