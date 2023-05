Johan Derksen weet waarom Steven Berghuis zich liet gaan richting omstander

Johan Derksen denkt te weten waarom Steven Berghuis uithaalde naar een omstander bij De Grolsch Veste. De reactie van de aanvaller van Ajax was de uitkomst van een opeenstapeling aan ergernissen, vermoedt de analist van Vandaag Inside.

"Ik begrijp het wel. Hij stond niet in de basis, hij had er de tering in. Dan worden ze weggespeeld door zijn oude club, hij wordt uitgejouwd, er staat nog een vent achter het hek tegen 'm te schreeuwen… Het is helemaal fout, maar het is een opeenstapeling van irritaties", stelt Derksen. "Dan gedraagt hij zich uitermate onprofessioneel. Als voetballer moet je bestand zijn tegen alles wat er van de tribune af rolt. Dat is niet vleiend, dat weet je."

René van der Gijp vindt het moeilijker om in het hoofd van Berghuis te kruipen, vertelt hij aan presentator Wilfred Genee. "Wilfred, dat kan je bijna niet aan mij vragen. Ik kan daar geen antwoord op geven, want dit zit totaal niet in mij. Dit zou bij mij in de verste verte niet opkomen, om een jongen bij een bus een klap voor z'n kop te geven. Dat zit er bij mij gewoon niet in."

Wel werd Van der Gijp in zijn eigen spelerscarrière ook geconfronteerd met nare teksten. "We kunnen wel zeggen dat het allemaal verhardt en ernstiger wordt, maar weet jij wat er bij de bus stond toen ik veertig jaar geleden met PSV bij ADO speelde? Die moest je ook niet tegenkomen in een steegje. Die riepen de meest afschuwelijke dingen. Dan pakte je toch je lunchpakketje en ging je achterin de bus zitten. Wat kan jou dat nou schelen?"

Volgens scheidsrechter Bas Nijhuis, ook aanwezig in het praatprogramma, is het niet altijd makkelijk om de beledigingen van je af te laten glijden. "Als scheidsrechter merk ik: als vijfduizend man tegen je tekeergaan, dan laat je het gaan. Maar als één iemand jou echt in je gezicht aankijkt en je ergens voor uitmaakt, is het moeilijker om je te beheersen. Als prof moet je er niet op ingaan, maar het is moeilijker dan wanneer een heel vak tegen je tekeergaat."

