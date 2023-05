John Heitinga komt met wisselend nieuws uit ziekenboeg Ajax

Mohammed Kudus maakt zaterdagavond tegen AZ zijn rentree in de wedstrijdselectie van Ajax. De aanvallende middenvelder is hersteld van de hamstringblessure die hem de afgelopen tijd aan de kant hield. Achter naam van Steven Berghuis staat een vraagteken.

"Berghuis heeft deze week niet meegetraind en een eigen programma afgewerkt, hij moest tijdens de bekerfinale met klachten naar de kant en is voor zaterdagavond een twijfelgeval", laat John Heitinga weten op de website van Ajax. "Voor Kudus kwam de finale te vroeg maar hij heeft daarna wel alle trainingen met de groep meegedaan en is weer beschikbaar. Devyne Rensch viel zondag in De Kuip in en is goed uit de strijd gekomen, hij had maandag geen reactie. Dus hij heeft deze week ook gewoon volledig met de groep getraind."

Heitinga verwacht een reactie van zijn ploeg na de verloren bekerfinale tegen PSV. "In eigen huis weten we ons gesteund door ruim 50.000 supporters. We moeten het samen doen, als team op het veld maar ook met de supporters. Zij verdienden in De Kuip ook dat we de beker zouden winnen. De kansen om het af te maken hebben we gecreëerd, maar niet benut. Dat is hard aangekomen en we hebben het maandag geanalyseerd. Daarna hebben we de finale achter ons gelaten. We weten wat ons de komende vier duels te doen staat", aldus de trainer.

Het wordt voor Ajax zaterdag do or die. Bij een nederlaag zakken de Amsterdammers naar de vierde plaats. Wordt er gewonnen van AZ, dan kan de ploeg van John Heitinga naar plek twee stijgen als PSV verliest van Sparta Rotterdam.