Hans Kraay: 'Memphis staat te wachten en denkt: wat ben jij in godsnaam allemaal aan het doen?!'

Hans Kraay junior is dolenthousiast over het optreden van in de wedstrijd tussen Nederland en Canada (4-0). De vleugelspeler, die als rechtsbuiten stond opgesteld, was goed voor een doelpunt en een assist.

Kraay zei voorafgaand aan de wedstrijd dat hij Frimpong liever als opkomende vleugelverdediger ziet. Een eerder experiment met Frimpong als rechtsbuiten was geen groot succes bij Oranje. ”Ik ben verbaasd en verrast door Frimpong”, geeft hij na afloop toe bij ESPN. “Niet doordat hij offensief veel kan brengen, maar dat heeft hij bij zijn club grotendeels gedaan als wingback. Ook als bijna ‘vaste rechtsbuiten’ heeft hij mij heel erg verbaasd. Een kleine mea culpa van mij? Ja, absoluut. Hij was de meest overtuigende speler.”

Vijf minuten na de pauze gaf Frimpong vanaf de rechterflank de scherpe voorzet waaruit Memphis Depay de score opende. Zeven minuten later stoomde Frimpong weer op aan de rechterflank. Hij wilde de bal opnieuw voorzetten, maar die werd door een glijdende Alphonso Davies met de hand tegengehouden. Scheidsrechter Rohit Saggi floot niet meteen voor een strafschop. Dat bleek een wijze keuze, want in tweede instantie schoot Frimpong op fraaie wijze raak met een geplaatst schot in de linkerbovenhoek.

“Memphis staat te wachten en denkt: wat ben jij in godsnaam allemaal aan het doen, geef hem aan mij!”, zegt Kraay gekscherend. “Maar bij Leverkusen heeft Frimpong negen goals gemaakt in de competitie, drie in Europa en twee in de DFB-Pokal. Dat kan hij dus, blijkbaar ook als rechtsbuiten.” Tegen Canada bleef Denzel Dumfries op de bank, omdat Lutsharel Geertruida de voorkeur kreeg als rechtsback. Toch is Dumfries volgens Kraay de beste rechtsback voor Oranje. De vraag is alleen of Dumfries en Frimpong samen in de ploeg kunnen staan. “Ik heb gezegd dat Frimpong eigenlijk niet als Sjaak Swart rechtsbuiten kan spelen, dus niet als een diepe rechtsbuiten. Maar als hij met zijn gezicht naar de back staat van de tegenpartij, dus niet met zijn rug, dan is hij fantastisch.”

“Dumfries is een type die een hangende rechtsbuiten voor zich wil hebben die naar binnen komt, zodat Dumfries er aan de buitenkant overheen kan gaan. Dus je zou zeggen dat Geertruida, die aan de binnenkant opkomt, een logischere keuze is. Ik zou toch lekker met Dumfries én Frimpong beginnen”, adviseert de analist. “Dan gaat Dumfries er maar wat minder overheen. Hij zal zijn momenten moeten pakken. Tactisch gezien is het misschien niet de ideale combinatie, maar ik zou Dumfries niet slachtofferen. Die zou ik niet onthoofden. Dat is al zo vaak gebeurd. Koeman moet hem zeggen dat hij meer moet doseren.”

