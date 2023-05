Kampioensprookje Napoli compleet, transferupdates bij Ajax, PSV en Feyenoord | FCUpdate Recap

In de rubriek 'FCUpdate Recap' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op donderdag 4 mei.

NAPOLI IS KAMPIOEN! Maradona heeft sinds 1990 weer een opvolger

Napoli is officieel kampioen van Italië. De titel zat er al wekenlang aan te komen, maar door het gelijkspel op bezoek bij Udinese (1-1) donderdagavond heeft de legendarische ploeg van Diego Maradona voor het eerst sinds 1990 een opvolger. Victor Osimhen maakte het cruciale doelpunt, waarmee het begin van een feestweekend ingezet werd. Het is de derde titel ooit voor de Italiaanse club, bij beide eerdere titels was Maradona topscorer. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Vuurwerk in Napels: overal waar je kijkt, gaat het los

Napoli is voor het eerst sinds 33 jaar weer eens kampioen van Italië. Dat zorgt donderdagavond voor een enorme vreugde-uitbarsting in en rond Napels. In de stad werd donderdagavond overal vuurwerk afgestoken. Bekijk hieronder enkele beelden uit de Italiaanse stad. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

Veld bestormd na kampioenschap: Napoli-spelers in onderbroek

Napoli heeft zich donderdag met een gelijkspel tegen Udinese (1-1) gekroond tot de kampioen van Italië. Door het dat land werd vuurwerk afgestoken en ook in het stadion bezoek bij de laagvlieger uit Italië gingen alle fans los: het veld kwam vol te staan met supporters van de bezoekers. Mooie beelden: FCUpdate.nl maakt een rondje op Twitter. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!



Diego Armando Maradona-stadion gaat los na cruciale gelijkmaker Napoli

Napoli kwam donderdagavond op gelijke hoogte op bezoek bij Udinese door een doelpunt van Victor Osimhen. Dat zorgde voor enorme vreugde in het Stadio Diego Armando Maradona. Daar werd de wedstrijd niet gespeeld, maar toch was het stadion uitverkocht om het duel op de voet te volgen. Mooie beelden! Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

'PSV krijgt opvolger Sangaré op de radar en wil transfervrije dubbelslag slaan'

PSV houdt Stijn Spierings serieus in de gaten als opvolger van Ibrahim Sangaré. De Eindhovenaren hadden eerder al belangstelling in zijn teamgenoot Branco van den Boomen, maar willen mogelijk een dubbelslag slaan bij de Ligue 1-club. Beide Nederlanders hebben een aflopende verbintenis in deze zomer. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!

'Grillitsch kan deze zomer terugkeren in de Bundesliga'

Florian Grillitsch staat open voor een terugkeer in de Bundesliga als zijn contract bij Ajax niet wordt verlengd, meerdere clubs uit de Duitse competitie zijn geïnteresseerd. De laatste paar wedstrijden stond de Oostenrijker in de basis bij de Amsterdammers, maar echt overtuigen kan de middenvelder nog niet echt in de hoofdstad. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!



Transferontwikkelingen rond Feyenoord: Hendriks, Nelson en Vetlesen

FC Utrecht wil ook na deze zomer graag verder met Ramon Hendriks. De huurling van Feyenoord kampte dit seizoen met twee zware blessures en kwam daardoor amper in actie voor de Domstedelingen. Het is daardoor zeer onzeker of zij de koopoptie zullen lichten: wel willen ze graag met hem verder. Het hele artikel lezen? Klik dan hier!