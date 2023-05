NAPOLI IS KAMPIOEN! Maradona heeft sinds 1990 weer een opvolger

Napoli is officieel kampioen van Italië. De titel zat er al wekenlang aan te komen, maar door het gelijkspel op bezoek bij Udinese (1-1) donderdagavond heeft de legendarische ploeg van Diego Maradona voor het eerst sinds 1990 een opvolger. Victor Osimhen maakte het cruciale doelpunt, waarmee het begin van een feestweekend ingezet werd. Het is de derde titel ooit voor de Italiaanse club, bij beide eerdere titels was Maradona topscorer.

Het was niet de vraag of, maar wanneer Napoli kampioen zou worden. Afgelopen weekend ging het nog mis voor de ploeg van Luciano Spalletti, die ook de concurrentie eerder deze week zag winnen en het dus zelf een goed resultaat moest behalen voor de titel. Maar net als vorig weekend, ging het met de titelspanning moeizaam. Hoewel de Dacia Arena Udine vol zat met meer dan de helft met Napoli-fans, ging het al vrij snel mis door een treffer van Sandi Lovric (1-0).

Zou het dan toch nog misgaan donderdag? Het was gezien de gigantische voorsprong van Napoli op de achtervolging slechts uitstel van executie voor de opponenten geweest. Maar tien minuten na de thee kon alles en iedereen in Napels opgelucht feestvieren: Osimhen schoot uit een corner een rebound met enig fortuin binnen. Gedurende het duel werd er in heel Italië vuurwerk afgestoken en omdat Udinese ook tevreden was met een remise, werd het duel niet spannend meer.

Kampioensjaar

De eerste Italiaanse titel voor Napoli sinds 1990 is eentje die zich al weken, of eigenlijk maandenlang aankondigde. I Partenopei was dit seizoen heer en meester in Italië en won vrijwel alle topwedstrijden: van SS Lazio (1-2), AS Roma (0-1), Juventus (5-1) en Atalanta Bergamo (2-0). Met het frivole aanvalsspel werden alle concurrenten op een hoop gevoetbald en ook Europees maakte het indruk: Ajax (1-6) kan erover meepraten, maar ook Liverpool (4-1) en Rangers (0-3) kregen ermee te maken.



Osimhen is als topscorer van de Serie A met momenteel 22 goals, bij zijn gelijkmakende treffer waarmee hij de meest scorende Afrikaanse speler ooit werd in de Italiaanse competitie boven Samuel Eto’o verloor hij overigens zijn kenmerkende masker, een van de uithangborden van Napoli. Al was linksbuiten Khvicha Kvaratskhelia de grootste verrassing. De van Dinamo Batumi overgekomen buitenspeler maakte twaalf doelpunten en gaf even zo veel assists tot dusver in dit Serie A-seizoen. Min-jae Kim was een rots in de branding achterin, de bij Ajax ooit mislukte Stanislav Lobotka sterkhouder op het middenveld.

Donderdagavond waren overigens niet die sterkhouders de meest bezongen spelers, maar de overleden Maradona. In Udine zongen de Napoli-fans hem toe, in Napels werden er in het stadion beelden getoond van de in 2020 overleden legendarische aanvaller. Hij maakte ooit een legendarische handsbal tegen Udinese in 1984, het team tegen wie Napoli de eerste titel sinds zijn tijdperk donderdagavond pakte. Zo groot als Maradona in Napels is, zal geen enkele speler uit dit team worden.

Maar Napoli heeft Italië en Europa laten genieten van geweldig aanvallend voetbal, met formidabele wedstrijden die werden gespeeld. Het moeizame einde, met onder meer een nederlaag tegen AC Milan (0-4) en uitschakeling in de Champions League tegen datzelfde Milan en dus een gelijkspel in Udine, mag wat dat betreft niet blijven hangen. Het aanvallende voetbal, de bijna honderd punten die het nog kan halen en de geweldige talenten moeten het visitekaartje van kampioen Napoli in 2023. Daarmee heeft Italië de vierde verschillende kampioen in het vierde jaar achtereen.