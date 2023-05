'PSV krijgt opvolger Sangaré op de radar en wil transfervrije dubbelslag slaan'

PSV houdt Stijn Spierings serieus in de gaten als opvolger van Ibrahim Sangaré. De Eindhovenaren hadden eerder al belangstelling in zijn teamgenoot Branco van den Boomen, maar willen mogelijk een dubbelslag slaan bij de Ligue 1-club. Beide Nederlanders hebben een aflopende verbintenis in deze zomer.

Dat brengt Voetbal International donderdagavond naar buiten. De kans is groot dat PSV na dit seizoen op zoek moet naar middenvelders, want Érick Gutiérrez kondigde na de gewonnen bekerfinale aan te willen vertrekken uit het Philips Stadion. Voor Sangaré is al langer belangstelling en ook bij hem rekent PSV op een zomers vertrek.

Spierings, in wie meer belangstelling is zo liet zijn zaakwaarnemer Ali Dursun recentelijk weten, kan een opvolger worden. Bij die belangstelling zou het gaan om clubs uit landen als Spanje, Italië, Engeland, Turkije én Nederland. PSV heeft de voormalig speler van AZ, Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk dus op het oog, al toonde eerder ook Feyenoord belangstelling voor zijn diensten.

Dursun kondigde aan dat Spierings momenteel op een leeftijd is om een mooie transfer te maken, waardoor de kans klein is dat hij gaat bijtekenen bij Toulouse. Spierings maakt in Frankrijk indruk als stofzuiger op het middenveld, waardoor hij in dezelfde rol kan spelen als Sangaré. Dit seizoen speelde hij 38 officiële wedstrijden voor Toulouse, waarin hij drie goals maakte en even zoveel assists gaf.