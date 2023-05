Concurrentie voor Feyenoord en PSV in de strijd om transfervrij duo van Toulouse: 'Het gaat om grote clubs'

Branco van den Boomen en Stijn Spierings draaien een goed seizoen met Toulouse, met de bekerwinst van afgelopen zaterdag als grootste succes. Deze twee spelers beschikken wel over een aflopend contract en er zijn vele ‘grote clubs’ geïnteresseerd.

Er is volop interesse voor de twee bepalende middenvelders bij Toulouse. Ze beschikken over een aflopend contract en kunnen gratis vertrekken bij de Franse club. Voor Spierings is er belangstelling van clubs uit Spanje, Italië, Engeland, Turkije en Nederland, meldt zijn zaakwaarnemer Ali Dursun. “Er is veel aan de hand rond Stijn”, zegt de belangenbehartiger bij Voetbal International. “Het gaat om grote clubs. Met alle respect, maar Stijn is op een leeftijd en op een punt in zijn loopbaan dat hij een echt grote stap kan en moet maken.”

Voor Van den Boomen is er ook veel interesse vanuit Nederland maar ook vanuit andere clubs in Europa. Volgens VI lijkt PSV heel serieus voor de assistkoning bij Toulouse, maar daar is voor de rest nog weinig over bekend.

Er zijn ook nog twee andere spelers met een Nederlandse achtergrond bij bekerwinnaar Toulouse. Thijs Dallinga en Zakaria Aboukhlal kwamen deze zomer over vanuit Nederland en maken een goed eerste seizoen door. Zij beschikken nog wel over een doorlopend contract en het lijkt erop dat het duo ook nog wel doorgaat bij de Franse club.