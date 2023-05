'Grillitsch kan deze zomer terugkeren in de Bundesliga'

Florian Grillitsch staat open voor een terugkeer in de Bundesliga als zijn contract bij Ajax niet wordt verlengd, meerdere clubs uit de Duitse competitie zijn geïnteresseerd. De laatste paar wedstrijden stond de Oostenrijker in de basis bij de Amsterdammers, maar echt overtuigen kan de middenvelder nog niet echt in de hoofdstad.

Er zijn een aantal clubs uit de Bundesliga geïnteresseerd om Grillitsch na dit seizoen over te nemen van Ajax, meldt SPORT1. Het contract van de Oostenrijks international loopt aan het einde van het seizoen af, waardoor hij transfervrij kan vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

Grillitsch weet zelf ook nog niet precies waar zijn toekomst ligt. “Er zijn veel voorstellen”, zegt de Oostenrijker tegen SPORT1. “Het belangrijkste voor mij is dat ik vanaf de zomer regelmatig blijf spelen. Ik merk dat ik als voetballer pas blij en tevreden ben als ik op het veld sta.

Op dit moment heeft Grillitsch geen spijt van zijn keuze voor Ajax . “Ajax was en is zeker de juiste stap voor mij. Ik speel voor een van de grootste clubs ter wereld en nu heb ik hier kunnen vechten voor een vaste plek. Ik ben een betere en volwassenere speler geworden. Ik heb veel geleerd en kan veel meenemen voor mijn toekomstige carrière.”