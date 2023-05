KNVB reageert op tragisch overlijden vijfjarig meisje in Yerseke

De KNVB heeft op Twitter medeleven betuigd aan de nabestaanden van een vijfjarig meisje dat zaterdag op tragische wijze om het leven is gekomen in Yerseke. De voetbalbond reageerde op Twitter op het onwerkelijke nieuws.

Rond 14.45 uur zaterdagmiddag ging het helemaal mis in de Zeeuwse plaats. Het Meisjes Onder-15-elftal van de plaatselijke voetbalclub werd eerder op de dag kampioen en zou op een opengewerkte vrachtauto een rondrit door het dorp maken om dit feit luister bij te zetten.

De leider van het elftal stond volgens Omroep Zeeland op de wagen die op weg was naar de club. Hij had bovendien zijn jonge dochters meegenomen. Op het moment dat de vrachtwagen plotseling moest remmen, viel het vijfjarige kind op straat. Hulpdiensten konden niets meer voor haar betekenen, zij overleed ter plaatse. De KNVB kwam later op de middag met een reactie via Twitter. "Uiterst triest nieuws", schrijft de voetbalbond. "Ons medeleven gaat uit naar de familie en nabestaanden."