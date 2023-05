Koeman stelt Cillessen teleur: 'Daar maak ik me zorgen over'

Jasper Cillessen wordt normaliter niet de eerste keeper van het Nederlands elftal. In principe gaat Ronald Koeman een keuze maken tussen Andries Noppert (sc Heerenveen) en Justin Bijlow (Feyenoord). Cillessen staat maandag wel op de lijst van de voorselectie bij Oranje, maar in principe zal Koeman hem niet als eerste keuze benoemen.

“Ik maak me wel zorgen om Jasper en daar praat je ook met Patrick (Lodewijks, keeperstrainer, red.) over. We zijn twee keer bij NEC geweest en hebben ook met Jasper gesproken. De foutjes tegen NEC dat kan elke keeper overkomen, maar ik schrok meer van de fout tegen sc Heerenveen. En gisteren zag ik ook een aantal beelden. Dat is toch een stukje onzekerheid en vertrouwen wat hij als keeper mist momenteel. Dat is geen fout die een keeper 'een keer' maakt. Dat heeft met de hele situatie te maken van de laatste wedstrijden.”

Artikel gaat verder onder video

Koeman weigert Cillessen, die als enige international al weet dat hij in de voorselectie zit van het Nederlands elftal maandagmidag, al helemaal af te schrijven. “Normaal is hij een goede keeper. Dan accepteer je ook een foutje wel. Maar om hem definitief af te schrijven, is niet terecht. Een Jasper in vorm, is een potentiële keeper voor Oranje”, hield Koeman hem ook deels de hand boven het hoofd.

Toch is de kans miniem dat hij het doel verdedigt in de komende interlands, zoals tegen Frankrijk en Gibraltar wel het geval was. Als iedereen fit was geweest, dan had hij ook in die duels al niet gespeeld. “Noppert had een goed WK gekeept en Bijlow was al langer een keeper van wie ik dacht dat hij toekomst had. Als zij fit waren geweest, dan hadden we daaruit een keuze gemaakt. Maar zij waren er niet, dus was Cillessen de eerste keuze. Maar we gaan een keuze maken van een keeper die het beste in vorm is.”

Wie de woorden van de bondscoach goed beluisterde, kon opmaken dat Feyenoord-keeper Bijlow in principe de eerste keuze is in de komende Nations League-periode. "Het is goed dat hij terug is. Ik begrijp en zie dat hij super fit is en hij doet het goed bij Feyenoord."