Langverwachte degradatie is een feit: Groningen neemt na 23 jaar afscheid van de Eredivisie

Het doek is gevallen voor FC Groningen. Ondanks de uitstekende start van de wedstrijd, was een 1-1 gelijkspel bij Go Ahead Eagles niet genoeg om de langverwachte degradatie te voorkomen. Zo verdwijnen de Noordelingen na 23 jaar officieel uit de Eredivisie.

De belangen waren voorafgaand aan dit duel meer dan duidelijk. Een nederlaag voor Groningen, zou de langverwachte degradatie eindelijk officieel maken. Ook bij een overwinning is De Trots van het Noorden nog alles behalve zeker, want als één van de concurrenten in de resterende wedstrijden nog zouden winnen, valt het doek alsnog. Op bezoek bij Go Ahead Eagles – dat nog mag dromen van play-offs voor Europees voetbal – moest de allerlaatste strohalm gepakt worden.

Artikel gaat verder onder video

Uitstekende start

“Hoop is uitgestelde teleurstelling”, sprak Groningen-trainer Dennis van der Ree voorafgaand aan de wedstrijd. Toch zal diezelfde Van der Ree in de openingsfase wel hoop hebben gehad op een overwinning. Zijn ploeg nam na vijf minuten brutaal de leiding in de Adelaarshorst nadat Ricardo Pepi het eindstadion was van de eerste aanval van de wedstrijd. Even later kregen de Noordelingen toch weer een tegenslag te verwerken. Willum Willumsson kon na een half uur geheel vrijstaand tekenen voor de gelijkmaker. Aan dat doelpunt kon men concluderen dat het geen verrassing is dat Groningen op het punt staat om te degraderen. De IJslander kon tussen vier tegenstanders in de bal rustig in het doel schieten. Omdat ‘De Viking van de Vetkampstraat’ kort daarna naliet om de 2-1 te maken, gingen beide ploegen met een 1-1 tussenstand de rust in.

Virtueel was Groningen met een gelijkspel dus gedegradeerd. De Noordelingen moesten in de tweede helft voor de ommekeer zorgen, al leek dat in de beginfase een moeilijk karwei te worden. The Eagles werden wat sterker en Groningen kwam nauwelijks meer voor het doel van Jeffrey de Lange. De laatste keer dat Groningen degradeerde was alweer 23 jaar geleden, in 1998 tegen Cambuur. Hoewel de bezoekers bleven knokken, kwam het einde van het duel in zicht en de Keuken Kampioen Divisie dus steeds dichterbij.

Degradatie een feit

Volgens de voetbalwetten komt er altijd nog een kansje in de slotfase, en dus mocht Groningen blijven hopen op een overwinning. De ploeg van Van der Ree deed wat het kon, maar tot écht groot gevaar kon het elftal niet komen. Zodoende eindigde de wedstrijd in 1-1, en dus is Groningen volgend seizoen officieel actief in de Keuken Kampioen Divisie.