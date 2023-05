Linssen is Feyenoord nog niet vergeten en deelt vanuit Japan flinke sneer uit aan Ajax

Bryan Linssen, kennen jullie hem nog? De aanvaller verruilde Feyenoord afgelopen zomer voor een avontuur in Japan. Linssen is zijn oude club echter nog niet vergeten. Hij vertelt via een live-videoverbinding tijdens Goedemorgen Eredivisie op ESPN hoe hij het kampioenschap van Feyenoord heeft beleefd en kan het niet laten een sneer uit te delen aan Ajax.

Feyenoord kroonde zich vorige week dankzij een 3-0 overwinning op Go Ahead Eagles voor het eerst sinds 2017 tot kampioen van Nederland. Linssen reikte vorig seizoen nog als speler van Rotterdam tot de finale van de UEFA Conference League en maakte toen al van dichtbij mee hoeveel dat succes losmaakte in De Kuip en de binnenstad van Rotterdam. Vorige week deden de Feyenoord-supporters er na het binnenhalen van de zestiende landstitel in de historie nog een schepje bovenop. Linssen heeft er met bewondering naar zitten kijken. “Ik heb geen minuut gemist”, vertelde de aanvaller zondagmorgen op ESPN.

“De dag ervoor had ik zelf een wedstrijd en toen zaten er Feyenoord-supporters op de tribune bij mijn wedstrijd”, vervolgde Linssen. “Die vroegen met een bordje of we samen de wedstrijd (Feyenoord - Go Ahead Eagles, red.) wilden gaan kijken in Tokio. Uiteindelijk heb ik gezegd dat ze naar de hoofdingang moesten komen zodat we het daar konden bespreken. Maar volgens mij konden ze de hoofdingang niet vinden, want we hebben elkaar misgelopen.” Dat betekende echter niet dat de kampioenswedstrijd van Feyenoord aan zijn neus voorbijging. De aanvaller hield ook de festiviteiten na de wedstrijd én de huldiging maandag op de Coolsingel nadrukkelijk in de gaten. “Ik heb geen minuut gemist. Ik heb tot diep in de nacht alles gekeken.”

De liefde voor de club uit Rotterdam zit nog diep bij Linssen, constateerde presentator Milan van Dongen. “Feyenoord is echt een fantastische club. Als je er eenmaal zelf hebt gezeten en met mensen bevriend bent geraakt, dan blijft dat toch wel in je zitten. Als je dat feest ziet… Dat is wel anders dan bij heel veel andere clubs als die kampioen worden”, aldus Linssen. De oud-speler van ook FC Groningen en Vitesse leek in eerste instantie geen club specifiek te benoemen, maar kon het toch niet laten om uit te halen naar Ajax. “Laten we zeggen Ajax. Daar wordt het toch iets minder uitbundig gevierd dan bij Feyenoord. Dat was mooi om te zien.”