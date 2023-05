Liverpool profiteert optimaal van knullige fout van Issa Diop

Liverpool heeft woensdagavond de vijfde opeenvolgende zege in de Premier League geboekt. Met Virgil van Dijk als basisspeler en Cody Gakpo als invaller werd Fulham op Anfield met 1-0 opzij gezet. Mohamed Salah maakte vanaf de penaltystip het enige doelpunt van de wedstrijd.

Nauwelijks bijgekomen van de spectaculaire ontmoeting met Tottenham Hotspur (4-3) stond voor Liverpool de tweede wedstrijd in vier dagen tijd op het programma. De amusementswaarde lag tegen Fulham beduidend lager. Grote kansen waren schaars en het was dan ook niet verrassend dat het openingsdoelpunt viel na knullige fout.

Issa Diop wachtte te lang met het wegtrappen van de bal, liet zich de bal ontfutselen door Darwin Nuñez en trapte de Uruguayaanse spits vervolgens in het eigen strafschopgebied onderuit. Salah maakte vervolgens geen fout vanaf elf meter. Het bleek het enige doelpunt te zijn van de wedstrijd, waarin Kenny Tete aan de zijde van Fulham niet van de bank kwam.

Liverpool verstevigt door de zege de vijfde plaats in de Premier League en voert de druk op Manchester United en Newcastle United wat op. De achterstand van The Reds op de ploeg van Erik ten Hag is nu vier punten. Manchester United heeft echter wel twee wedstrijden minder gespeeld.