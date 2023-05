Manschot komt met uitleg na staking door 'stel gekken'

Scheidsrechter Jeroen Manschot moest zondagmiddag de wedstrijd tussen FC Groningen Ajax noodgedwongen staken. De arbiter van dienst wist dat er op voorhand signalen waren over eventuele acties van supporters, maar zag een staking na slechts zes minuten spelen niet aankomen.

"Voor de wedstrijd wordt er al met allerlei mensen gesproken over de scenario's die er zijn", begint Manschot na afloop van het duel tegenover de camera's van ESPN. "Een van de scenario's was wel dat er signalen waren dat het mis zou kunnen gaan vandaag", doelt de scheidsrechter van dienst op de oproepen op sociale media op de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax te gaan verstoren. "Maar dat in minuut zes al dit massale gebeurt... Het zijn ook rookbommen en geen biertjes, ik zag zelfs led-boardingen in de fik vliegen."

Na de eerste onderbreking werd er overleg gevoerd, waarna de bal redelijk vlot alweer gingen rollen in de Euroborg, met de hoop dat de mensen op de tribune zich zouden gedragen: "Er is er overleg gevoerd met verschillende instanties. Daarbij volgen we de richtlijnen. Toen hebben we gezegd dat we zo snel mogelijk het veld op zouden gaan, maar een paar minuten gebeurt het weer. Het is uiteindelijk de veiligheidsdriehoek die de definitieve beslissing neemt."

De arbiter vraagt zich af of dit soort georganiseerde acties van 'supporters' te voorkomen zijn voor clubs: "Dit is volgens mij niet te tackelen wat ze hier doen. Ze hebben er hier bij FC Groningen alles aan gedaan. Ze hebben speurhonden voor vuurwerk buiten gezet, wat moet je nog meer doen", vraagt Manschot zich hardop af. "Het zijn gewoon een stel gekken die het voetbal verzieken. Het is de triest voor woorden."