Messi zaait verwarring bij Barcelona-fans met nieuwe tattoo

Lionel Messi heeft onlangs een tatoeage laten zetten met daarop het logo van FC Barcelona. Net nu de baltovenaar in een conflict zit met Paris Saint-Germain en hij waarschijnlijk de Franse club deze zomer gaat verlaten.

Het is bijna onmogelijk dat Messi na deze zomer nog in Parijs voetbalt. De topspeler reisde deze week zonder toestemming af naar Saoedi-Arabië en daar heeft de Argentijn een straf voor gekregen. Messi is twee weken niet meer welkom bij PSG en ontvangt in die weken ook geen salaris.

De speculaties nemen ook alleen maar toe, want deze week verscheen Messi met een tatoeage met het logo van FC Barcelona op het been. Op deze tattoo staat het getal tien, een bal, het logo van de Argentijnse nationale ploeg en nu die van Barça. Dat logo is precies op het moment verschenen dat Messi in de clinch ligt met PSG.

Al ligt het allemaal wel wat genuanceerder, want deze tatoeage was al een langere tijd gepland, meldt Mundo Deportivo. Messi is al een langere tijd bezig met een grote tattoo op zijn been en het plaatsen werd in delen gepland. Recent was dus het logo van FC Barcelona aan de beurt. Of er nog een logo van PSG op komt, is niet bekend.