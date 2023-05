Met deze elf namen begint Feyenoord aan de kampioenswedstrijd

Feyenoord begint zondagmiddag met de vertrouwde elf namen aan de wedstrijd tegen Go Ahad Eagles. Trainer Arne Slot voert geen wijzigingen door in zijn formatie ten opzichte van het vorige duel tegen Excelsior (0-2 winst). Zo krijg Igor Paixao weer de voorkeur boven Alireza Jahanbakhsh.

Slot kan nog wel eens met zijn buitenspelers wisselen, maar kiest de laatste weken steeds vaker voor de Braziliaanse Paixao, die ook in het duel tegen Excelsior van vorige week belangrijk was met een prachtige assist. In de kampioenswedstrijd tegen Go Ahead Eagles krijgt hij opnieuw de voorkeur boven Jahanbakhsh, die in het begin van dit seizoen nog vaak mocht beginnen.

Artikel gaat verder onder video

Door de afwezigheid van Gernot Trauner, die de kampioenswedstrijd wegens een nieuwe knieblessuren aan zich voorbij moet laten gaan, hoeft Slot achterin geen lastige keuzes te maken. Lutsharel Geertruida staat centraal achterin, terwijl Marcus Pedersen de rechtsback van dienst is.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Kökcü, Szymanski; Paixao, Gimenez, Idrissi