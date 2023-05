Ministerie kijkt naar 'Engels model' om meer zicht te krijgen op supporters

In de komende tijd gaat het ministerie van Justitie en Veiligheid in Nederland een aantal elementen bestuderen uit het zogenoemde ‘Engelse model’. Dat meldt KNVB-directeur Marianne van Leeuwen. De regels, wat betreft staken, worden dit seizoen nog wel gehandhaafd. Voor volgend seizoen wordt er gekeken of er andere restricties mogelijk zijn.

Woensdag waren twee ministers en de regiegroep ‘voetbal en veiligheid’ (OM, de politie, de burgemeesters, het ministerie van Justitie en de KNVB) bijeen om afspraken te maken voor het aankomende seizoen. “Concreet is dat er afspraken komen voordat het nieuwe seizoen begint”, zegt Van Leeuwen bij het Algemeen Dagblad. “In de komende weken gaat het ministerie een aantal elementen bestuderen uit het zogenoemde ‘Engelse model’. Met name op twee zaken wordt ingezoomd: de meldplicht voor mensen met een stadionverbod. De KNVB wil in Nederland graag een digitale meldplicht. En twee: net als in Engeland meer zaken behandelen in het strafrecht, zodat daders nog strenger worden gestraft.”

Een digitale meldplicht moet ervoor zorgen dat er minder supporters binnenkomen die eigenlijk niet welkom zijn. “Het zou echt enorm helpen. Nu moeten de clubs zelf aan de poort controleren of iemand een stadionverbod heeft. Dat is soms lastig, als duizenden mensen tegelijk binnenkomen. Digitale meldplicht helpt daders buiten het stadion te houden en maakt het handhaven dus eenvoudiger. Clubs hebben al veel geïnvesteerd in hun veiligheidsorganisaties. Maar KNVB en clubs kunnen stadionverboden uitschrijven, als die niet goed gehandhaafd kunnen worden schiet het niet op.”

Dit seizoen blijven de strengere regels gelden in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en de play-offs. “Het stappenplan is: eerst dit seizoen afmaken, inclusief de play-offs. Daarna gaat het competitiebestuur evalueren. Dat bestuur bestaat uit directeuren van Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie en mijzelf, namens de KNVB. En ook clubs, supporters en de regiegroep voetbal en veiligheid schuiven aan. Daar komen vast wel een paar aanpassingen uit voort die je zou kúnnen doen in een volgend seizoen, maar ik ga nergens op vooruitlopen. Het belangrijkste op korte termijn is de ingezette lijn vasthouden. Die wordt breedgedragen. En heeft snel effect gehad, gelet op de veiligheid op het veld.” Van Leeuwen geeft ook nog aan dat een alcoholverbod nog niet aan de orde is.

