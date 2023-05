'Mislintat kan zomaar gaan zorgen voor een aardverschuiving bij Ajax'

Sven Mislintat begint op vrijdag 19 mei officieel aan zijn nieuwe baan als directeur voetbalzaken bij Ajax. De Duitser krijgt direct de mogelijkheid om twee cruciale posities binnen de club van een nieuwe invulling te gaan voorzien. Daarmee zou hij volgens clubwatcher Freek Jansen van Voetbal International voor een "aardverschuiving" kunnen gaan zorgen.

Mislintat krijgt namelijk de mogelijkheid om zowel een nieuwe hoofdtrainer als een hoofd jeugdopleiding aan te stellen. Voor die eerste functie leek John Heitinga, momenteel als interim-trainer verantwoordelijk in Amsterdam, de beste papieren te hebben. Bij zijn aanstelling zei Mislintat namelijk dat de oud-verdediger "op pole position" lag om ook volgend seizoen voor de groep te staan. Sindsdien slaagde Heitinga er echter niet in om Ajax op koers te houden voor een Champions League-ticket en ging bovendien de bekerfinale verloren tegen PSV.

Volgens Jansen beloven de woorden van Mislintat in combinatie met de resultaten van de afgelopen weken weinig goeds voor Heitinga, die binnen de club wel veel steun zou genieten. Mocht de Duitser inderdaad afscheid willen nemen van Heitinga, dan is Peter Bosz "voor velen een even logische als aantrekkelijke keuze", schrijft Jansen. Daarbij zou algemeen directeur Edwin van der Sar, die in Bosz' vorige periode in de Johan Cruijff Arena botste met de trainer over de invulling van de technische staf, geen belemmering vormen. "Van der Sar, wordt door zijn omgeving benadrukt, zit allerminst rancuneus in elkaar. Als Mislintat in Bosz zijn gewenste trainer ziet, zal hij zich niet laten afremmen, is de heersende opvatting", schrijft Jansen dan ook.

Mocht Ajax echter niet besluiten opnieuw met Bosz in zee te gaan bij een vertrek van Heitinga, dan lijkt het onvermijdelijk dat Mislintat doorschakelt naar een buitenlandse kandidaat. "In dat geval kan zomaar een aarverschuiving gaande zijn in Amsterdam. Het kan maar zo dat Ajax behalve een buitenlandse technisch directeur ook de nieuwe trainer en hoofd jeugdopleiding van over de grens haalt", signaleert Jansen. Hij verwacht dat dat niet overal binnen de club even goed zal worden ontvangen. "Daarmee zal direct ook de eerste weerstand hoorbaar zijn. Logisch, gezien de naam en faam van de club, waarbij het Ajacied zijn in alle geledingen wordt geprezen", aldus Jansen.