Nieuwe beelden van Álvarez versus Beukema: onbegrip over reactie Makkelie

ESPN heeft beelden gepubliceerd van de communicatie tussen de arbitrage na de kopstootbeweging van Edson Álvarez aan Sam Beukema bij Ajax – AZ. Ook is te zien hoe scheidsrechter Danny Makkelie communiceerde met spelers op het veld.

Het incident vond in de slotfase plaats. Beukema stapte op Makkelie af en wees hem op het gedrag van de Ajacied. Vervolgens ging Makkelie naar Álvarez toe. Makkelie vroeg Álvarez was Beukema had gedaan. Álvarez reageerde eerst door te zeggen dat Beukema 'het ook deed' en zei daarna dat er niets aan de hand was. Daarna hervatte Makkelie het spel.

Videoscheidsrechter Ingmar Oostrom had contact met Makkelie en vond het incident geen rode kaart waard. "Álvarez zocht contact met Beukema. Ze stonden even met de hoofden bij elkaar. Een klein beweginkje, draaiend, maar niks waar je wat mee moet. Ik denk dat het zich prima oplost zo."

Op sociale media zorgen de beelden voor wat onbegrip. Voetbalfans vinden het opvallend dat Makkelie aan Álvarez vroeg wat er gebeurde, en het spel meteen hervatte toen de middenvelder hem verzekerde dat er niks aan de hand was.

Het fragment is te bekijken door te klikken op de tekst in onderstaande tweet. Als je op het videoscreenshot klikt, ga je naar de volledige video op YouTube.