Nieuwe domper voor AC Milan: sterkhouder moet onder het mes en mist return tegen Inter

AC Milan lijkt het volgende week in de return tegen stadgenoot Inter in de halve finale van de Champions League te moeten stellen zonder middenvelder Ismaël Bennacer. De Algerijn moest de strijd in het heenduel al na achttien minuten staken en staat volgens Italiaanse media voor een operatie aan zijn knie.

De in Frankrijk geboren Algerijn is dit seizoen een belangrijke pion in het elftal van trainer Stefano Pioli. Zijn afwezigheid werd dan ook gevoeld door zijn teamgenoten, die op het moment dat Bennacer naar de kant moest al tegen een 0-2 achterstand aankeken. Na afloop van het duel verliet de middenvelder het stadion op krukken. De club heeft inmiddels bevestigd dat de middenvelder een arthroscopische operatie aan zijn knie moet ondergaan. Voor het herstel staat twee tot drie maanden, waardoor het seizoen van Bennacer erop zit.

Tegenover het teleurstellende bericht over Bennacer hoopt Pioli volgende week wél weer over aanvaller Rafael Leão te kunnen beschikken. De 23-jarige Portugees raakte vorig weekend geblesseerd in het gewonnen competitieduel met SS Lazio, waarna de club er tot op de wedstrijddag alles aan deed om hem klaar te stomen voor de Europese stadsderby. Dat lukte echter niet, Leão kon zelfs niet plaatsnemen op de bank voor een invalbeurt.

In de return staat Milan voor een op het oog loodzware opgave. De 0-2 nederlaag in het heenduel dreunt flink na in het kamp van de Rossoneri, die alle zeilen bij zullen moeten zetten om het tweeluik alsnog in eigen voordeel te beslissen. Voorafgaand aan de return wacht bovendien zaterdag nog een uitduel tegen Spezia in de Serie A. Milan kan zich in de strijd om een Champions League-ticket voor volgend seizoen geen misstap veroorloven tegen de club van Jeroen Zoet. De club staat momenteel met nog vier wedstrijden te gaan op de vijfde plaats, twee punten achter Inter. Alleen de eerste vier plaatsen zich via de competitie voor het miljardenbal. Dat geldt uiteraard ook voor de club die dit seizoen de Champions League wint, maar na de nederlaag van woensdag lijkt dat ver weg voor Milan.