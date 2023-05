Waarom bondscoach Koeman baalt van de finaleplaats van Internazionale

Internazionale staat in de finale van de Champions League na de 1-0 zege op AC Milan. Dat is heugelijk nieuws voor Stefan de Vrij en Denzel Dumfries, die deel uitmaken van de selectie van Simone Inzaghi. Voor bondscoach Ronald Koeman is het echter minder gunstig, hij krijgt de twee internationals namelijk later terug voor de finale van de Nations League. Italië en Spanje spelen de andere halve finale van de Nations League.

De finale van het miljardenbal staat gepland op zaterdag 10 juni op Wembley in Londen. Vier dagen later wacht voor het Nederlands elftal al de halve finale van de eindronde van de Final Four in de Nations League in De Kuip. Dumfries en De Vrij zullen op z’n vroegst een dag na de het winnen of verliezen van het miljardenbal aansluiten met mogelijk een fysiek zware wedstrijd in de benen. Zonder die eindstrijd eindigt het seizoen al een week eerder.

Artikel gaat verder onder video

Dumfries is een vaste basisklant bij zowel Oranje als Inter, terwijl De Vrij bij beide ploegen bankzitter is. Voor Koeman is het te hopen dat beide heren fit genoeg zijn om na de Champions League-finale goed en wel aan te sluiten bij het Oranje-kamp: de spelers zitten in elk geval in de voorselectie van de groep die mogelijk gaat spelen om de eerste Nations League-zege ooit.

Omdat er bij AC Milan geen Nederlandse internationals onder contract staan, pakt de eindstrijd voor Koeman verkeerd uit. Vanuit deze invalshoek zal hij ook voorkeur hebben voor de andere halve finale die woensdagavond gespeeld wordt tussen Manchester City en Real Madrid. Als The Citizens van Nathan Aké doorstoten naar de eindstrijd, dan krijgt Koeman mogelijk drie internationals, van wie twee basisklanten, pas heel laat tot zijn beschikking. Van opponent Kroatië gaat Marcelo Brozovic (Inter) naar de finale, van Luka Modric met Real Madrid is het nog onbekend.