Onbevreesd Ajax Vrouwen grijpt landstitel via glansrijke overwinning

Ajax is kampioen van de Eredivisie Vrouwen geworden. De ploeg van trainer Suzanne Bakker had geen last van zenuwen en won in de laatste speelronde met 1-6 van PEC Zwolle. Daardoor pakt Ajax de eerste landstitel sinds 2018; sindsdien werd FC Twente steeds kampioen, maar de recordkampioen eindigt nu als tweede.

Ajax wist van tevoren dat een overwinning genoeg zou zijn voor de landstitel. Puntenverlies zou echter fataal zijn indien concurrent FC Twente zou winnen van Feyenoord, wat gebeurde (2-1). Ajax ging goed van start en kwam na acht minuten op voorsprong via Romée Leuchter, die dankzij een hoge bal van Nadine Noordam plots voor keeper Tess van der Flier stond: 0-1.

Daarna volgde een sterke fase van PEC, maar die overleefde Ajax. In de slotfase van de eerste helft en in de tweede helft breidden de Amsterdammers hun voorsprong uit. Bij meerdere doelpunten was Leuchter opnieuw belangrijk.

Ze leverde eerst de assist bij de 0-2: Leuchter behield het overzicht in de zestien en stelde Quinty Sabajo in staat om te scoren. Daarna maakte ze zelf de 0-3, door na goed voorbereidend werk van Sabajo en Eshly Bakker de keeper te omspelen en binnen te schieten. Vervolgens bereidde ze met een voorzet de 0-4 van Tiny Hoekstra voor.

Na een klein uur werd het 0-5 via Isabelle Hoekstra en Ashleigh Weerden tilde de stand naar 0-6. Ajax leek af te koersen op de grootste overwinning van het seizoen; in oktober werd met 7-0 gewonnen van sc Heerenveen. De doelpuntenteller stokte echter en het was PEC-invaller Bo van Egmond die met een achterwaartse kopbal de eindstand op 1-6 bepaalde. Onder meer Edwin van der Sar, Susan Lenderink, Maurits Hendriks en Wesley Sneijder waren getuige van de feestvreugde die volgde.