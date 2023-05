'Ontevreden Cristiano Ronaldo gooit knuppel in het hoenderhok en wil snel weg bij Al-Nassr'

Cristiano Ronaldo is ontevreden bij Al-Nassr. De Portugese aanvaller lijkt naast de prijzen te grijpen dit seizoen en dat is voor de 38-jarige spits een reden om een vertrekwens naar buiten te brengen. Een terugkeer naar Real Madrid lonkt, maar niet als voetballer.

Dat bracht El Nacional vorige week naar buiten. ‘Cristiano Ronaldo houdt het niet lang meer uit in Saoedi-Arabië’, voorspelde het dagblad. Het zou voor de aanvaller heel moeilijk zijn om zich aan te passen aan het Arabische land, met een veel meer gesloten cultuur dan in Europa het geval is. Ook de taalbarrière zorgt voor problemen bij Ronaldo, die daardoor niet volledig goed heeft kunnen aarden.

De sportieve prestaties zullen ook niet helpen: in het begin greep hij naast de Super Cup met Al-Nassr en inmiddels lijkt ook de titelstrijd een verloren zaak. Vorige week werd het ook uit de beker gegooid door Al-Wehda, een laagvlieger uit de Saudi Premier League. Daarin is de achterstand op koploper Ittihad FC drie punten en bovendien heeft Al-Nassr al een wedstrijd meer gespeeld.

Ondanks zijn gigantische salaris van naar verluidt 200 miljoen euro per jaar en het feit dat trainer Rudi Garcia op zijn voorspraak werd ontslagen, is Ronaldo dus ongelukkig bij Al-Nassr en heeft hij intern al aangegeven te willen vertrekken. Hij heeft zijn wens gedeeld om terug te keren naar Madrid, waar hij zijn huidige vrouw Georgina Rodríguez heeft ontmoet. Zelf heeft hij ook heimwee naar de hoofdstad van Spanje.

Een terugkeer als voetballer zit er echter niet in, omdat een rentree op het veld al werd tegengehouden door president Florentino Perez en trainer Carlo Ancelotti. Atlético Madrid had ook belangstelling, maar uiteindelijk kwam ook die transfer er niet en moest hij het eerste half jaar nog bij Manchester United blijven. Preses Perez zou Ronaldo ditmaal wél willen terughalen naar Real Madrid, maar niet als voetballer. Hij kan aan het werk als niet-spelend ambassadeur van De Koninklijke of kan een rol krijgen in het technische bestuur: als speler is een terugkeer niet aan de orde.