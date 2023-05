Ontwikkelingen bij FC Barcelona hebben mogelijk gevolgen voor Jordi Cruijff

Het vertrek van Mateu Alemany als technisch directeur van FC Barcelona heeft mogelijk gevolgen voor Jordi Cruijff. De voormalig international beraadt zich volgens Mundo Deportivo over zijn toekomst in Camp Nou.

Alemany maakte dinsdagavond bekend dat hij bezig is aan zijn laatste maanden in dienst van Barcelona. Het lijkt erop dat de bestuurder vanaf de zomer zijn loopbaan in de Premier League bij Aston Villa voortzet. Bij Barcelona werkte de zestigjarige Alemany de afgelopen twee jaar nauw samen met Cruijff.

Door het vertrek van Alemany zou Cruijff twijfelen over zijn toekomst bij Barcelona. Mundo Deportivo schrijft dat de sportief directeur deze maand de voors en tegens van een langer verblijf op een rijtje gaat zetten en vervolgens een knoop gaat doorhakken.

Deco

Mocht Cruijff ervoor kiezen om bij Barcelona te blijven, dan gaat hij volgend seizoen mogelijk samenwerken met Deco. De oud-middenvelder wordt door meerdere Spaanse media naar voren geschoven als mogelijke opvolger van Alemany. Deco is op dit moment werkzaam als zaakwaarnemer en heeft nog geen ervaring als technisch directeur.