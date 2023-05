Ophef bij Ajax over hoge vergoeding voor voetbalcommissaris Van Halst

Jan van Halst is pas net in dienst bij Ajax, maar nu al ligt zijn vergoeding onder vuur bij de Amsterdammers. Dat was al het geval voordat hij in dienst trad, maar omdat bestuursraad van Ajax het plan de leden van de vereniging gaat passeren, komt er opnieuw ophef over het bedrag dat hij ontvangt. De leden vinden de 50.000 euro een veel te groot bedrag voor voetbalcommissaris: dat zou door mensen uit clubliefde gedaan moeten worden.

Hetzelfde bedrag strijkt rvc-voorzitter Pier Eringa op, terwijl collega-commissarissen Annette Mosman, Cees van Oevelen en Georgette Schlick 35.000 euro ontvangen voor hun diensten. Dat is tegen het zere been van veel Ajax-prominenten, onder wie Sjaak Swart en David Endt, die vinden dat het bedrag veel beter elders aan besteed kan worden. Bestuursraadsleden Ruud Haarms en Mike Harman stapten om die reden al op. Voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die gepland staat, is echter opgenomen dat de bedragen niet worden gewijzigd, zo meldt De Telegraaf.

De ALV staat gepland op 24 mei, twee dagen voor de BAVA – te stemmen over (het verlagen of afschaffen van) de beloning. In de uitnodiging van de ALV staat echter al dat de bestuursraad het punt om de beloningen te veranderen, niet opgenomen wordt in de ALV. Dat alleen de bestuursraad daarover mag beslissen, is opgenomen in de statuten van Ajax en kan daarom niet worden veranderd door de leden. Dat het sterke signaal toch compleet wordt genegeerd, valt bij de achterban niet lekker.

Dat ook het aanmelden voor de ALV anders is dan voorheen, zorgt voor ergernis, zo beschrijft De Telegraaf. ‘Daarnaast is het de leden een doorn in het oog dat aanmelden voor de ALV tot 16 mei mogelijk is. Voorheen kon elk lid gewoon binnenlopen. Het laadt volgens betrokken leden de verdenking op zich dat de bestuursraad zo min mogelijk ’lastpakken’ bij de vergadering wil hebben’, aldus het landelijke dagblad.