Opvallend Ajax-gerucht gaat er bij Wesley Sneijder niet in: 'Dat kan toch niet zo zijn?'

Wesley Sneijder gelooft niets van het gerucht dat Ajax een bod van 23 miljoen euro op verdediger Calvin Bassey geweigerd zou hebben. De Telegraaf kwam daarmee vrijdag naar buiten in de podcast Kick Off, maar volgens de recordinternational kan dat niet waar zijn.

Het nieuwtje waar journalist Mike Verweij vorige week kwam deed de nodige wenkbrauwen fronsen. Ajax betaalde afgelopen zomer namelijk ook exact 23 miljoen euro voor Bassey, die sinds zijn komst van het Schotse Rangers FC vooral kritiek heeft geoogst. De gedachte een niet nader genoemde club uit de Premier League datzelfde bedrag op de Nigeriaanse verdediger zou hebben geboden werd dan ook met de nodige scepsis bezien.

Artikel gaat verder onder video

Sneijder gelooft er op zijn beurt helemaal niets van. "Ik denk dat dat komt vanuit De Telegraaf, die zijn doorgaans goed geïnformeerd bij Ajax", zei Sneijder maandagavond bij Veronica Offside. "Het is ook een beetje de druk wegnemen bij bepaalde personen, in dit geval bij John Heitinga bijvoorbeeld", vervolgt Sneijder. "Het kan toch niet zo zijn dat als er een bod van 23 miljoen komt op Bassey dat ze zeggen: 'Nee, dat doen we niet', vraagt Sneijder zich hardop af.

De transfers die Ajax afgelopen zomer deed worden door Sneijder in één woord betiteld als "wanbeleid". Vooral de invloed van Milos Malenovic, de zaakwaarnemer van aanvoerder Dusan Tadic en de eerder dit seizoen ontslagen trainer Alfred Schreuder, wordt gehekeld door zowel Sneijder als de eveneens aangeschoven Andy van der Meijde. "Daar moest toch iemand van Ajax zeggen: Kom op, we moeten zelf de touwtjes in handen zien te krijgen", aldus Van der Meijde.