Overmars ziet megatalent: 'Hij kan zo tussen Xavi en Iniesta staan'

Marc Overmars heeft hoge verwachtingen van Arthur Vermeeren. De pas achttienjarige controleur breekt dit seizoen door bij Antwerp en was woensdag nog belangrijk met een assist in de gewonnen wedstrijd tegen Union Sint-Gillis (0-2).

In een interview met Het Laatste Nieuws krijgt Overmars de vraag of Vermeeren hem doet denken aan een jonge Clarence Seedorf of Frenkie de Jong uit zijn Ajax-tijd. "Het is altijd gevaarlijk om te vergelijken, maar als ik Arthur zie voetballen, denk ik: hij kan zo tussen Xavi en Iniesta staan", reageert Overmars.

"Ik heb Iniesta zien opgroeien bij Barcelona – ik zat naast hem in de kleedkamer. Wel, Arthur is net zo intelligent. Hij pikt het op en doet er iets mee", merkt de technisch directeur op. "Ik ben niet bang als hij de bal krijgt, want negen van de tien keer doet hij er iets goeds mee. In een team zoek je altijd naar veiligheid en vertrouwelijkheid. Arthur heeft dat talent."